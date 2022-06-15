"Укрзалізниця" завершила електрифікацію ділянки Ковель - Ізов - держкордон

"Укрзалізниця" завершила електрифікацію залізничної лінії Ковель – Ізов – держкордон. Про це повідомляє Rail.insider із посиланням на онлайн-нараду представників української держкомпанії з польськими перевізниками 15 червня.

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Нагадаємо, що про початок реалізації проекту з електрифікації 94-кілометрової ділянки від Ковеля до польського кордону в УЗ оголосили ще наприкінці квітня 2021 року. Однак про початок активних робіт було повідомлено лише на початку серпня.

Зазначалося, що завдяки реалізації цього проекту УЗ зможе суттєво збільшити вагу вантажних поїздів на ділянці, підвищити її пропускну спроможність та скоротити терміни доставки вантажів.

Ця ділянка проходить територією Волинської області, ведучи з Ковеля до кордону з Польщею біля міста Грубешів через Турійськ, Володимир та Устилуг.

При цьому роботи з електрифікації цієї ділянки "Укрзалізниця" пізніше називала в якості однієї з причин вимушеного обмеження з грудня транзитних перевезень вантажів територією України. Відомо, що до кінця 2021 року було електрифіковано 43 кілометри лінії.

Після початку російського вторгнення в Україну наприкінці лютого у проведенні робіт, як зазначав голова УЗ Олександр Камишин, була "коротка перерва", проте залізничники невдовзі повернулися до реалізації цього проекту.

В "Укрзалізниці" планували запровадити електрифіковану лінію в експлуатацію з 1 червня 2022 року. Однак поки що офіційно компанія про завершення робіт не повідомляла.