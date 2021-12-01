"Укрзализныця" ввела временный запрет на транзитные грузоперевозки

"Укрзализныця" вынужденно ограничила транзитные перевозки грузов по территории Украины в связи с проведением активных работ по модернизации инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

В частности, причиной называется проведение работ по электрификации участка Ковель — Изов — Госграница, а также ремонтно-путевых работ по модернизации участка Знаменка — Здолбунов.

"В этой связи пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки. Указанных объемов недостаточно для обеспечения перевозки в предусмотренные сроки. Поэтому было принято решение временно ввести конвенцию о запрете транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины", - сообщили в УЗ.

После завершения инфраструктурных работ перевозка будет возобновлена, клиентов "Укрзализныци" об этом проинформируют. Пассажирские же перевозки между странами будут осуществляться в прежнем режиме.

Напомним, что активные работы по электрификации пути на участке от Ковеля до польской границы начались еще в начале августа. В УЗ ожидают, что смогут благодаря этому существенно увеличить пропускную способность участка и сократить сроки доставки грузов.

Отметим также, что сейчас расширяют пропускную способность железной дороги от станции Черноморская к порту "Южный": в рамках этого недавно провели электрификацию 7-километрового участка.