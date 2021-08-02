"Укрзализныця" взялась за электрификацию железной дороги Ковель — Изов к польской границе

"Укрзализныця" начала активные работы по электрификации участка Ковель — Изов — Госграница. Как говорится в сообщении госкомпании, соответствующее разрешение на начало основных работ она получила от Государственной архитектурно-строительной инспекции.

"Участок важен для развития железнодорожных перевозок в направлении стран Европейского союза. Электрификация этого маршрута заложит прочный камень в фундамент увеличения европейского транзитного грузопотока и развитие экономики нашего государства", — отметил исполняющий обязанности главы УЗ Иван Юрик.

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Отмечается, что благодаря реализации этого проекта "Укрзализныця" сможет существенно увеличить вес грузовых поездов на участке, повысить его пропускную способность и сократить сроки доставки грузов.

Кроме того, введение электротяги на участке позволит высвободить десять магистральных тепловозов, что существенно уменьшит выбросы продуктов сгорания в атмосферу (около 12 тысяч тонн/год) и на 136,4 млн грн в год уменьшить эксплуатационные расходы.

Комплекс работ по электрификации железнодорожники начали с установки опор контактной сети на станции Устилуг, модернизации рельсовых цепей, прокладки кабельных сетей на станции Люблинец-Волынский.

В целом первая очередь работ предусматривает реконструкцию контактной сети, оборудование стрелочных переводов системами электрообогрева, модернизацию освещения станционных горловин и железнодорожных переездов, прокладку кабельных сетей сигнализации, централизации и блокировки, сетей связи, реконструкцию устройств переездной сигнализации, оповещения и технологической связи, монтаж светофоров, панелей питания, защитного заземления, а также замену батарейных шкафов.

Напомним, что в конце апреля Юрик провел в Изове производственное совещание, на котором было объявлено о начале реализации проекта по электрификации 94-километрового участка от Ковеля до польской границы.

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