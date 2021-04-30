Транспорт 1 час назад

Иван Юрик: "Укрзализныця" электрифицирует направление Ковель — Изов — Госграница

Основным грузопотоком по этому направлению является экспортируемое железорудное сырье

Иван Юрик: "Укрзализныця" электрифицирует направление Ковель — Изов — Госграница Иван Юрик: "Укрзализныця" электрифицирует направление Ковель — Изов — Госграница

"Укрзализныця" начала работы по электрификации 94-километрового направления Ковель — Изов — Госграница. Благодаря электрификации "Укрзализныця" сможет увеличить вес грузовых поездов на участке с 4,6 тысяч до 6 тысяч тонн, повысить пропускную способность и сократить сроки доставки грузов.

Об этом сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

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"Сейчас это один из самых масштабных и важных проектов, который позволит увеличить экспортный потенциал нашей страны. Кроме того, электрификация железной дороги является актуальной на фоне роста цен на дизельное топливо, а также это повышение экологического благосостояния и энергонезависимости страны", — сказал Юрик.

Отметим, что основным грузопотоком по этому направлению является экспортируемое железорудное сырье, которое следует из предприятий Криворожской области на металлургические предприятия Польши. Отрезок Ковель — Изов — Госграница является наиболее затратной частью экспортного маршрута из-за того, что груз перевозится на дизельной тяге.

"Укрзализныця" также вскоре начнет строительство стационарной тяговой подстанции в Ковеле. Она заменит существующую передвижную и будет важным элементом в работе модернизированного участка.

Как ранее заявил Иван Юрик, до конца 2021 года планируется обновить 1200 км путей.

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