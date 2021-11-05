Транспорт 60 минут назад

На Одесчине завершилась "Большая стройка" нового ж/д участка к портам

За 60 дней железнодорожники проложили, электрифицировали новый ж/д участок и открыли движение по нему

Фото: Александр Кубраков Фейсбук Фото: Александр Кубраков Фейсбук
Фото: Александр Кубраков Фейсбук

В Одесской области завершили электрификацию 6,8 км колеи Черноморская — Береговая, ведущей к крупнейшим портам страны. Работы провели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, необходимость расширения перегона возникла уже давно. Дискуссии, которые велись почти 6 лет, в рамках президентской программы удалось завершить на протяжении 60 дней. За этот период железнодорожники проложили, электрифицировали новый ж/д участок и открыли движение по нему.

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"Пропускная способность участка Черноморская — Береговая составляла 48 пар поездов в сутки, а после обновления — уже 60 пар. После реализации следующего этапа проекта, а именно достройки второго главного пути на участке "пост 30 км" — станция Береговая/станция Химическая, пропускная способность маршрута составит уже 150 пар поездов в сутки", — рассказал Кубраков.

Министр отметил, что проект особенно важен на фоне второй волны поднятия тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци". Ведь полученные дополнительные средства компания направляет именно на обновление инфраструктуры.

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"Если бы УЗ не изменила свои подходы, был риск полной остановки движения. Напомню, что из 46 тысяч км железнодорожных путей только 46% электрифицированы, а в капитальном ремонте и реконструкции нуждаются более 11 тыс. км железнодорожных путей. Не менее критические показатели в парке вагонов и локомотивов", — заявил Кубраков.

В августе этого года вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры, который приблизил стоимость перевозки разных классов товаров по железной дороге. Ведь отсутствие унификации коэффициентов в Сборнике тарифов привело к тому, что "Укрзализныця" за последние годы потеряла доходы на сумму 17,6 млрд грн.

Дополнительные средства, которые получит УЗ благодаря новому приказу, будут направлены на реконструкцию 150 км колеи, электрических сетей, техническое переоснащение и ремонт искусственных сооружений хозяйства колеи, тяговых подстанций, устройств СЦБ, модернизацию подвижного состава. Ожидается, что через 2-3 года "Укрзализныця" сможет восстановить свою мощность.

Напомним, в рамках программы президента "Большая стройка" также запускается проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения.

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