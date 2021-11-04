Политика и экономика 50 минут назад

К концу 2024 года в рамках "Большой стройки" сделают 24 тыс. км дорог

"Большая стройка" охватит фактически все дороги государственного значения, а также дороги, которые находятся на балансе областных государственных администраций

В Украине планируют отремонтировать или построить 24 тыс. км дорог. В Украине планируют отремонтировать или построить 24 тыс. км дорог.
В Украине планируют отремонтировать или построить 24 тыс. км дорог.

До конца 2024 года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине планируется отремонтировать или построить в общей сложности 24 тысячи км дорог.

Об этом рассказал во время выступления на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Безопасная громада" заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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Он подчеркнул, что безопасность — это не только общественный порядок, но и инфраструктура.

"Для того, чтобы скорая помощь или автомобиль полиции могли быстро доехать до места своего вызова, мы делаем дороги. Чтобы можно было быстро доезжать, чтобы можно было ездить без ям, чтобы было меньше ДТП и так далее. Именно поэтому к концу 2021 года будет обновлено 13 тысяч километров дорог. И уже к концу 2024 года мы, надеемся, сможем сделать 24 тысячи километров", — подчеркнул Тимошенко.

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Он объяснил, что речь идет фактически о всех дорогах государственного значения, а также многих дорогах, которые находятся на балансе областных государственных администраций.

В контексте безопасности заместитель руководителя ОП затронул тему медицины и сообщил, что в этом году будет завершено строительство 201 приемного отделения в опорных больницах, причем не только в больших городах, но и в маленьких громадах. Также будут достроены 600 амбулаторий.

Со следующего года стартует масштабный проект по реконструкции областных больниц. Всего "Большая стройка" охватит 48 детских и взрослых областных больниц. В 29 из них будут обустроены вертолетные площадки.

Кроме того, в каждой громаде в следующем году начнется реконструкция или строительство новых безопасных парков с освещением и дорожками.

Ранее президент Владимир Зеленский, рассказывая о планах программы "Большая стройка", подчеркнул, что инфраструктура — это отношение государства к людям.

 

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