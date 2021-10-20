Общество 1 час назад

Зеленский рассказал о дальнейших планах "Большой стройки" на Черкасчине

В этом году на Черкасчине запланирован ремонт около 250 км дорог, а в течение еще нескольких лет будут отремонтированы все главные дороги области

Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область. Фото: пресс-служба ОП Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область. Фото: пресс-служба ОП
Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область. Фото: пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область рассказал журналистам о планах относительно президентских программ "Большая стройка" и "Большая реставрация".

Как сообщает Интерфакс-Украина, в следующем году на Черкасчине начнут сооружение Ледовой арены и большого спортивного комплекса в рамках программы "Большая стройка", а также реставрацию трех замков по программе "Большая реставрация".

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"Есть наша программа — это крупные спортивные уникальные мультикомплексы. Один из них будет построен в Черкасской области, еще несколько бассейнов. Отдельно будет построена Ледовая арена. Это все программы, которые начнутся в следующем году. В рамках "Большой реставрации" есть три замка, внесенных в программу", — рассказал Владимир Зеленский.

Президент также сообщил, что готовятся документы для реставрации центра Канева, а в 2022 году в городе появится школа со спортивной площадкой для детей и бассейном.

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Президент с первой леди посетили бассейн в Золотоноше, построенный по программе "Большая стройка" в местной гимназии. Он стал первым инклюзивным бассейном в громаде. Владимир Зеленский заявил, что следующим шагом будет реконструкция самой гимназии.

Владимир Зеленский также отметил, что в этом году на Черкасчине запланирован ремонт около 250 км дорог, а в течение еще нескольких лет будут отремонтированы все главные дороги области.

"Считаю, что в Черкасской области все есть. Люди, руки есть, уникальные места и история есть. Нужно все это привести в нормальный качественный вид", — резюмировал глава государства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о планах в 2021 году обновить или построить по программе "Большая стройка" 6500 км дорог, 245 мостов и сотни объектов социальной инфраструктуры

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