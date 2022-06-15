"Укрзализныця" завершила электрификацию участка Ковель - Изов - госграница

"Укрзализныця" завершила электрификацию железнодорожной линии Ковель - Изов - госграница. Об этом сообщает Rail.insider со ссылкой на онлайн-совещание представителей украинской госкомпании с польскими перевозчиками 15 июня.

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Напомним, что о начале реализации проекта по электрификации 94-километрового участка от Ковеля до польской границы в УЗ объявили еще в конце апреля 2021 года. Однако о начале активных работ было сообщено лишь в начале августа.

Отмечалось, что благодаря реализации этого проекта УЗ сможет существенно увеличить вес грузовых поездов на участке, повысить его пропускную способность и сократить сроки доставки грузов.

Данный участок проходит по территории Волынской области, ведя из Ковеля к границе с Польшей у городе Грубешов через Турийск, Владимир и Устилуг.

При этом работы по электрификации этого участка "Укрзализныця" позже называла в качестве одной из причин вынужденного ограничения транзитных перевозок грузов по территории Украины с декабря. Известно, что концу 2021 года было электрифицировано 43 километра линии.

После начала российского вторжения в Украину в конце февраля в проведении работ, как отмечал глава УЗ Александр Камышин, был "короткий перерыв", однако железнодорожники вскоре вернулись к реализации этого проекта.

В "Укрзализныце" планировали ввести электрифицированную линию в эксплуатацию с 1 июня 2022 года. Однако пока что официально компания о завершении работ не сообщала.