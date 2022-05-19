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Новое железнодорожное сообщение и парк локомотивов: Украина и США договорились о транспортном сотрудничестве

Новое железнодорожное сообщение и парк локомотивов: Украина и США договорились о транспортном сотрудничестве

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр транспорта США Пит Буттиджич 19 февраля подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

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Документ предусматривает обновление всего парка локомотивов и вагонов до 2030 года, а также создание системы быстрого железнодорожного сообщения между крупными городами и улучшение железнодорожной инфраструктуры Украины.

"Также в сфере наших приоритетов в партнерстве с американскими коллегами работать над проектами модернизации существующих автодорог и установкой на них автоматических станций взвешивания" - добавил Кубраков.

Кроме этого, меморандум предполагает, что власти обеих стран будут содействовать коммерческому участию и инвестициям в частный сектор США и Украины.

Предусматривается развитие и внедрение экологически безопасного авиационного топлива и других "зеленых" технологий. США и Украина будут сотрудничать в сфере альтернативных энергоносителей, электрификации транспорта, использования рыночных механизмов и технологического прогресса с целью уменьшения выбросов парниковых газов в транспортной отрасли.

Ранее Украина подписала с Польшей меморандум по усилению сотрудничества в железнодорожной сфере. Это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки.

Автор:
Вита Молодан