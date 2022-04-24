Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие, чтобы увеличить украинский экспорт

Украина подписала с Польшей меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере. Это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Встретился с большим другом Украины – премьером Польши Матеушем Моравецким. Обсудили восстановление нашей страны от последствий российской агрессии. Подписан Меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере. После развязывания Россией полномасштабной войны Польша стала ключевым логистическим центром для помощи Украине. Особенно тесное сотрудничество происходит на уровне железных дорог двух стран, и такое взаимодействие должно быть усилено", – отметил Шмыгаль.

По его словам, меморандум предполагает создание совместного логистического предприятия двух стран. Это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу.

"Блокируя украинские порты, Россия пытается вызвать глобальный продовольственный кризис. Мы не должны допустить этого. Подписанный меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере между Украиной и Польшей позволит увеличить наши экспортные мощности, в том числе аграрной продукции. Удобные логистические решения для украинского бизнеса позволяют быстро доставить необходимые товары в любую точку мира. Это очень важно для устойчивости нашей экономики", — отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер- министры двух стран подчеркнули важность модернизации пограничной инфраструктуры. В частности, развитие транспортных хабов и пунктов пропуска на границе.

Отметим, до войны в Украине через порты шло около 5 млн тонн экспорта в месяц. Однако сейчас порты в Одессе и Николаеве не могут работать. Поэтому Украина вынуждена вывозить товары через западные страны автотранспортом, с помощью ж/д сообщения и через дунайский порт баржами.