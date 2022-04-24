Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство, щоб збільшити український експорт

Україна підписала з Польщею меморандум щодо посилення співпраці у залізничній сфері. Це дозволить кардинально збільшити обсяг залізничних перевезень українського експорту до ЄС та світових ринків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зустрівся з великим другом України – прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким. Обговорили відновлення нашої країни від наслідків російської агресії. Підписано Меморандум про посилення співпраці у залізничній сфері. Після розв'язання Росією повномасштабної війни Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги Україні. Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена", – наголосив Шмигаль.

За його словами, меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Це дозволить кардинально збільшити обсяг залізничних перевезень українського експорту до ЄС та світових ринків через Європу.

"Блокуючи українські порти, Росія намагається викликати глобальну продовольчу кризу. Ми не повинні допустити цього. Підписаний меморандум про посилення співпраці у залізничній сфері між Україною та Польщею дозволить збільшити наші експортні потужності, зокрема аграрної продукції. Зручні логістичні рішення для українського бізнесу дозволяють швидко доставити необхідні товари до будь-якої точки світу. Це дуже важливо для стійкості нашої економіки", - зазначив Шмигаль.

Крім того, прем'єр-міністри двох країн наголосили на важливості модернізації прикордонної інфраструктури. Зокрема, розвиток транспортних хабів та пунктів пропуску на кордоні.

Зазначимо, до війни в Україні через порти йшло близько 5 млн. тонн експорту агропродукції на місяць. Проте зараз порти в Одесі та Миколаєві не можуть працювати. Тому Україна змушена вивозити товари через західні країни автотранспортом, за допомогою залізничного сполучення та через дунайський порт баржами.