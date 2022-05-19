Нове залізничне сполучення та парк локомотивів: Україна і США домовилися про транспортну співпрацю

Міністр інфраструктури України Александр Кубраков та міністр транспорту США Пит Буттиджич 19 лютого підписали меморандум про співробітництво. Про це повідомила прессслужба Мінінфраструктури.

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Документ передбачає, зокрема, оновлення всього парку локомотивів та вагонів до 2030 року, а також створення системи швидкого залізничного сполучення між великими містами та покращення залізничної інфраструктури України.

"Також у сфері наших пріоритетів у партнерстві з американськими колегами працювати над проєктами модернізації існуючих автодоріг та встановлення на них автоматичних станцій зважування" — додав Кубраков.

Крім цього, меморандум передбачає, що влада обох країн буде сприяння комерційній участі та інвестиціям у приватний сектор США та України.

Передбачається розвитку та впровадження доброякісних та екологічно безпечних авіаційних палив та інших "зелених" технологій. США та Україна будуть співпрацювати у сфері альтернативних палив, електрифікації транспорту, використання ринкових механізмів та технологічного прогресу з метою зменшення викидів парникових газів у транспортній галузі.

Раніше Україна підписала з Польщею меморандум щодо посилення співпраці у залізничній сфері. Це дозволить кардинально збільшити обсяг залізничних перевезень українського експорту до ЄС та світових ринків.