"Укрзалізниця" запускає "Інтерсіті+" з Києва до Шостки

З 20 травня почне курсувати поїзд “Інтерсіті+” №774/773 сполученням Київ-Шостка. На маршруті використовуватиметься поїзд виробництва Hyundai Rotem.

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Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"Продовжуємо покращувати залізничне сполучення для деблокованих регіонів", - йдеться у повідомленні.

Потяг вирушатиме з Києва о 10:00, прибуватиме до Шостки о 15:09.

У зворотному напрямку, із Шостки, відправлення о 15:50, прибуття до Києва о 20:51.

По дорозі поїзд буде зупинятися на станціях: Видубичі, Дарниця, Бровари, Ніжин, Пліски, Бахмач, Конотоп, Кролевець і Терещенська.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” запускає електропоїзд Skoda за маршрутом Чернігів – Київ – Чернігів та продовжує маршрут поїзда сполученням Чернігів – Київ до Вінниці.

Нагадаємо, з 20 травня щоденно буде курсувати поїзд №771/772 сполученням Київ-Хмельницький.

А з 1 червня "УЗ" повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів - Чернівці.

Також з 16 травня відновилося рух приміських поїздів сполученням “Київ-Тетерів”.