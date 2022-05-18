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"Укрзалізниця" запускає "Інтерсіті+" з Києва до Шостки
З 20 травня почне курсувати поїзд “Інтерсіті+” №774/773 сполученням Київ-Шостка. На маршруті використовуватиметься поїзд виробництва Hyundai Rotem.
Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".
"Продовжуємо покращувати залізничне сполучення для деблокованих регіонів", - йдеться у повідомленні.
Потяг вирушатиме з Києва о 10:00, прибуватиме до Шостки о 15:09.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У зворотному напрямку, із Шостки, відправлення о 15:50, прибуття до Києва о 20:51.
По дорозі поїзд буде зупинятися на станціях: Видубичі, Дарниця, Бровари, Ніжин, Пліски, Бахмач, Конотоп, Кролевець і Терещенська.
Нагадаємо, “Укрзалізниця” запускає електропоїзд Skoda за маршрутом Чернігів – Київ – Чернігів та продовжує маршрут поїзда сполученням Чернігів – Київ до Вінниці.
Нагадаємо, з 20 травня щоденно буде курсувати поїзд №771/772 сполученням Київ-Хмельницький.
А з 1 червня "УЗ" повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів - Чернівці.
Також з 16 травня відновилося рух приміських поїздів сполученням “Київ-Тетерів”.