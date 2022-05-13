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Транспорт
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Купити квиток на потяг знову можна через Приват24

Купити квиток на потяг знову можна через Приват24

"Укрзалізниця" відновила продаж залізничних квитків через інтернет-банкінг Приват24 та інші зручні канали продажу ПриватБанку.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

З 13 травня купувати квитки на поїзд знову можна онлайн у Приват24, на сайті bilet.pb.ua, а також у будь-якому терміналі самообслуговування та у відділеннях банку. Уточнюємо, що по всій країні налічується понад 9800 таких терміналів.

Нагадаємо, 6 травня з міркувань безпеки "Укрзалізниця" тимчасово зупинила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Справа в тому, що російські хакери атакували сайти "Укрзалізниці", внаслідок чого тимчасово припиняли надання деяких послуг.

Так, 30 квітня "Укрзалізниця" повідомила про зупинення продажу електронних квитків. Увечері роботу сервісу вдалося поновити.

Автор:
Віта Молодан