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"Укрзалізниця" зупиняє продаж електронних квитків через партнерські сервіси
З міркувань безпеки "Укрзалізниця" тимчасово зупиняє продаж залізничних квитків через партнерські сервіси ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші.
Про це йдеться у повідомленні УЗ.
"Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи "Укрзалізниці" та гарантувати безперебійність їхньої роботи", — йдеться у повідомленні.
Поки що електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Квитки на потяги в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах "Укрзалізниці".
В УЗ нагадали, що якщо при покупці квитка онлайн-система зависне, гроші буде повернено через 3-10 банківських днів, залежно від банку.
Зазначимо, що російські хакери атакують сайти "Укрзалізниці", внаслідок чого тимчасово припиняються надання деяких послуг.
Так, 30 квітня "Укрзалізниця" повідомила про зупинення продажу електронних квитків. Увечері роботу сервісу вдалося поновити.