"Укрзализныця" останавливает продажу электронных билетов через партнерские сервисы

Из соображений безопасности "Укрзализныця" временно останавливает продажи железнодорожных билетов через партнерские сервисы ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

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Об этом говорится в сообщении "УЗ".

"Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы "Укрзалізниці" и гарантировать бесперебойность их работы", — говорится в сообщении.

Пока электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua.

Билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах "Укрзализныци".

В УЗ напомнили, что если при покупке билета онлайн-система зависнет, деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка.

Отметим, российские хакеры атакуют сайты "Укрзализныци", в результате чего временно прекращаются предоставление некоторых услуг.

Так, 30 апреля "Укрзализныця" сообщила о приостановке продажи электронных билетов. Вечером работу сервиса удалось восстановить.