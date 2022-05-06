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"Укрзализныця" останавливает продажу электронных билетов через партнерские сервисы
Из соображений безопасности "Укрзализныця" временно останавливает продажи железнодорожных билетов через партнерские сервисы ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.
Об этом говорится в сообщении "УЗ".
"Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы "Укрзалізниці" и гарантировать бесперебойность их работы", — говорится в сообщении.
Пока электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах "Укрзализныци".
В УЗ напомнили, что если при покупке билета онлайн-система зависнет, деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка.
Отметим, российские хакеры атакуют сайты "Укрзализныци", в результате чего временно прекращаются предоставление некоторых услуг.
Так, 30 апреля "Укрзализныця" сообщила о приостановке продажи электронных билетов. Вечером работу сервиса удалось восстановить.