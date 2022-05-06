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"Укрзализныця" останавливает продажу электронных билетов через партнерские сервисы

"Укрзализныця" останавливает продажу электронных билетов через партнерские сервисы
"Укрзализныця" останавливает продажу электронных билетов через партнерские сервисы

Из соображений безопасности "Укрзализныця" временно останавливает продажи железнодорожных билетов через партнерские сервисы ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

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Об этом говорится в сообщении "УЗ".

"Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы "Укрзалізниці" и гарантировать бесперебойность их работы", — говорится в сообщении.

Пока электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua.

Билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах "Укрзализныци".

В УЗ напомнили, что если при покупке билета онлайн-система зависнет, деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка.

Отметим, российские хакеры атакуют сайты "Укрзализныци", в результате чего временно прекращаются предоставление некоторых услуг.

Так, 30 апреля "Укрзализныця" сообщила о приостановке продажи электронных билетов. Вечером работу сервиса удалось восстановить. 

Автор:
Светлана Манько