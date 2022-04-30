"Укрзализныця" из-за сбоя приостановила продажу билетов и онлайн-поддержку

"Укрзализныця" неожиданно сообщила о приостановке продажи электронных билетов из-за некого сбоя, однако обещает вскоре восстановление работы онлайн-сервисов. Об этом говорится в сообщении госкомпании в Telegram.

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"Из-за неотложных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда "Укрзализныци", а также работу сервисов онлайн-поддержки и горячей линии. Скоро все восстановим, приносим извинения за неудобства", - сказано в нем.

Отметим также, что сайт "Укрзализныци" на данный момент также недоступен.

Напомним, что неделей ранее УЗ уже сообщала, что из-за массовой атаки на провайдеров связи онлайн-сервисы по продаже билетов и ее телефония оказались временно недоступны.

Отметим также, что 28 марта была совершена мощная кибератака на IT-инфраструктуру "Укртелекома". Тогда компания временно ограничила предоставление услуг для большинства частных пользователей и бизнес-клиентов.

При этом 24 марта Верховная Рада ввела наказание до 15 лет лишения свободы за осуществление во время военного положения кибератак, повлекших масштабные последствия.