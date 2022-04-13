Россия тратит десятки миллионов долларов в день на кибератаки по украинским ресурсам, — Федоров

Российское правительство тратит за один день десятки миллионов долларов на DDOS-атаки по украинским ресурсам.

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Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью программе "БАЦМАН".

"Думаю, речь идет о десятках миллионов долларов в день. Потому что у нас были DDOS-атаки, которые оценивались в $500 тысяч и даже в полтора миллиона. Мы понимаем, сколько это на рынке может стоить. Например, атаковали портал ДІЯ, атаковали ПриватБанк, другие банки", — отметил он.

Федоров рассказал, что на портал ДІЯ атака была совершена за день до начала войны, 23 февраля. Однако сейчас вектор российских хакеров расширился, потому что, например, многие медиа помогают коммуницировать украинской власти. Но он подчеркнул, что "успеха у них никакого нет", поскольку 70% бюджетов, выделяемых хакерам на атаки со стороны ФСБ, разворовываются.

Напомним, по словам заместителя министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарида Сафарова, на энергетическую инфраструктуру Украины с начала войны с Россией было осуществлено больше 200 тысяч кибератак. При этом за весь 2021 год сфера энергетики пережила 900 тысяч таких атак.