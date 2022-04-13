Росія витрачає десятки мільйонів доларів на день на кібератаки по українських ресурсах, — Федоров

Російський уряд витрачає за один день десятки мільйонів доларів на DDOS-атаки по українських ресурсах.

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На цьому наголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю програмі "БАЦМАН".

"Думаю, йдеться про десятки мільйонів доларів на день. Тому що у нас були DDOS-атаки, які оцінювалися в $500 тисяч і навіть у півтора мільйона. Ми розуміємо, скільки це на ринку може коштувати. Наприклад, атакували портал ДІЯ, атакували ПриватБанк, інші банки", - зазначив він.

Федоров розповів, що на портал ДІЯ атаку було здійснено за день до початку війни, 23 лютого. Проте зараз вектор російських хакерів розширився, тому що, наприклад, багато медіа допомагають комунікувати українській владі. Але він наголосив, що "успіху у них ніякого немає", оскільки 70% бюджетів, що виділяються хакерам на атаки з боку ФСБ, розкрадаються.

Нагадаємо, за словами заступника міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фаріда Сафарова, на енергетичну інфраструктуру України з початку війни з Росією було здійснено понад 200 тисяч кібератак. При цьому за весь 2021 рік сфера енергетики пережила 900 тисяч таких атак.