С начала войны российские хакеры атаковали энергетическую инфраструктуру Украины 200 тысяч раз

На энергетическую инфраструктуру Украины с начала войны с Россией было осуществлено больше 200 тысяч кибератак. При этом за весь 2021 год сфера энергетики пережила 900 тысяч таких атак.

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Об этом заявил заместитель министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарид Сафаров.

Он также подчеркнул, что только за последнюю неделю Министерство энергетики зафиксировало примерно 20 тысяч инцидентов по вопросам кибербезопасности. Все они должны были ударить по инфраструктуре как самого Министерства энергетики, так и по инфраструктуре страны.

Напомним, что Сафаров также рассказал об инциденте, который произошел 8 апреля — киберпреступники атаковали облэнерго в одной из областей.

О подробностях атаки рассказал заместитель председателя Госспецсвязи по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора. По его словам, вредоносное программное обеспечение должно было быть активировано по расписанию. Планировалось, что оно сработает так, чтобы отключить от электроснабжения гражданское население.