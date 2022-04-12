З початку війни російські хакери атакували енергетичну інфраструктуру України 200 тисяч разів

На енергетичну інфраструктуру України з початку війни з Росією було здійснено понад 200 тисяч кібератак. При цьому за весь 2021 рік сфера енергетики пережила 900 тисяч таких атак.

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Про це заявив заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров.

Він також підкреслив, що лише за останній тиждень Міністерство енергетики зафіксувало приблизно 20 тисяч інцидентів з питань кібербезпеки. Усі вони мали вдарити по інфраструктурі як самого Міністерства енергетики, так і по інфраструктурі країни.

Нагадаємо, що Сафаров також розповів про інцидент, який стався 8 квітня — кіберзлочинці атакували обленерго в одній із областей.

Про подробиці атаки розповів заступник голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора. За його словами, шкідливе програмне забезпечення мало бути активоване за розкладом. Планувалося, що воно спрацює так, щоб відключити від електропостачання громадянське населення.