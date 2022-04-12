Хакеры ударили по одному из крупнейших облэнерго Украины

На энергетическую инфраструктуру Украины с начала войны с Россией было осуществлено больше 200 тысяч кибератак. При этом за весь 2021 год сфера энергетики пережила 900 тысяч таких атак.

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Об этом заявил заместитель министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарид Сафаров.

Он также подчеркнул, что только за последнюю неделю Министерство энергетики зафиксировало примерно 20 тысяч инцидентов по вопросам кибербезопасности. Все они должны были ударить по инфраструктуре как самого Министерства энергетики, так и по инфраструктуре страны. Сафаров также рассказал об инциденте, который произошел 8 апреля — киберпреступники атаковали облэнерго в одной из областей.

"Это один из самых больших объектов инфраструктуры, который пострадал из-за того, что злоумышленники смогли постепенно получить доступ к IT-инфраструктуре предприятия и, действуя постепенно, смогли добиться существенных последствий. Однако благодаря взаимодействию органов власти и IT-команды самого облэнерго удалось отбить эту атаку", — добавил он.

О подробностях атаки рассказал заместитель председателя Госспецсвязи по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора. По его словам, вредоносное программное обеспечение должно было быть активировано по расписанию. Планировалось, что оно сработает так, чтобы отключить от электроснабжения гражданское население.

"Повторюсь, что это гражданский объект, и целью было именно выведение из строя системы энергоснабжения. Но никаких сигналов о том, что где-то пропало электроснабжение, не было зафиксировано. Незначительное прерывание в работе на одном из компонентов системы было мгновенно обнаружено и в ручном режиме возобновлено. Пользователи не ощутили перебои с электроснабжением", — отметил он.

При этом Жора добавил, что название объекта пока назвать нельзя, как и партнеров, благодаря которым о проблеме стало известно. Однако он отметил, что вредоносное ПО должно было сработать в 17:58 в пятницу, 8 апреля. Так, по мнению чиновника, преступники хотели нанести двойной ущерб — по сотрудникам предприятия, которым пришлось бы в пятницу вечером восстанавливать энергоснабжение, и по рядовым украинцам. При этом Сафаров и Жора подчеркивают: атака была осуществлена представителями страны-агрессора.

Напомним, ранее власти Киева официально запустили работу столичного Центра защиты и мониторинга цифровых систем (так называемого "IT-батальона").