Хакери вдарили по одному з найбільших обленерго України

На енергетичну інфраструктуру України з початку війни з Росією було здійснено понад 200 тисяч кібератак. При цьому за весь 2021 рік сфера енергетики пережила 900 тисяч таких атак.

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Про це заявив заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров.

Він також наголосив, що лише за останній тиждень Міністерство енергетики зафіксувало приблизно 20 тисяч інцидентів із питань кібербезпеки. Усі вони мали вдарити по інфраструктурі як самого Міністерства енергетики, так і по інфраструктурі країни. Сафаров також розповів про інцидент, який стався 8 квітня, — кіберзлочинці атакували обленерго в одній із областей.

"Це один з найбільших об'єктів інфраструктури, який постраждав через те, що зловмисники змогли поступово отримати доступ до IT-інфраструктури підприємства та діючи невеликими кроками змогли досягти суттєвих наслідків. Однак завдяки взаємодії органів влади та IT-команди самого обленерго вдалося відбити цю атаку", — додав він.

Про подробиці атаки розповів заступник голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора. За його словами, шкідливе програмне забезпечення мало бути активоване за розкладом. Планувалося, що воно спрацює так, щоб відключити від електропостачання громадянське населення.

"Повторюся, що це цивільний об'єкт, і метою було саме виведення системи енергопостачання. Але жодних сигналів про те, що десь зникло електропостачання, не було зафіксовано. Незначне переривання у роботі одному з компонентів системи було миттєво виявлено й у ручному режимі відновлено. Користувачі не відчули перебої з електропостачанням", — зазначив він.

При цьому Жора додав, що назву об'єкта поки що назвати не можна, як і партнерів, завдяки яким стало відомо про проблему. Проте він зазначив, що шкідливе ПЗ мало спрацювати о 17:58 у п'ятницю, 8 квітня. Так, на думку чиновника, злочинці хотіли завдати подвійних збитків — по співробітникам підприємства, яким довелося б у п'ятницю ввечері відновлювати енергопостачання, та рядовим українцям. При цьому Сафаров та Жора наголошують: атака була здійснена представниками країни-агресора.

Нагадаємо, раніше влада Києва офіційно запустила роботу столичного Центру захисту та моніторингу цифрових систем (так званого "IT-батальйону").