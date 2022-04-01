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- IT и Телеком
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В Киеве официально узаконили работу IT-батальона
Власти Киева официально запустили работу столичного Центра защиты и мониторинга цифровых систем (так называемого “IT-батальона”).
Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), работу IT-подразделения официально утвердил мэр Киева Виталий Кличко.
В КГГА отметили, что IT-батальон фактически действует в круглосуточном режиме уже месяц с начала войны.
По информации горгосадминистрации, столичные власти ежедневно поддерживают и защищают от кибератак жизненно необходимые IT-сервисы Киева.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Организуем взаимодействие критических предприятий города для стабильной работы IT-сервисов. Адаптируем Киев Цифровой к условиям военного времени — создаем новые сервисы, информируем, "одеваем в камуфляж". Координируем работу по цифровым систем, которые будут размещены на облачных сервисах за пределами страны", – сообщили в КГГА.
Ранее сообщалось, что 28 марта на IT-инфраструктуру компании "Укртелеком" была совершена мощная кибератака.
После отражения враждебных действий против IT-инфраструктуры "Укртелекома", специалисты компании начали возобновлять предоставление услуг клиентам.
С 15 февраля по 15 марта Украина испытала более 3000 DdoS-атак — кибератаки были направлены на критическую информационную инфраструктуру Украины.
Напомним, Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за совершение киберпреступлений во время военного положения атаки, повлекшие масштабные последствия.
Источник фото: ua.depositphotos.com