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Категория
IT и Телеком
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В Киеве официально узаконили работу IT-батальона

В Киеве официально узаконили работу IT-батальона
Центр защиты и мониторинга цифровых систем Киева работает с первых дней войны. Фото: ua.depositphotos.com

Власти Киева официально запустили работу столичного Центра защиты и мониторинга цифровых систем (так называемого “IT-батальона”).

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Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), работу IT-подразделения официально утвердил мэр Киева Виталий Кличко.

В КГГА отметили, что IT-батальон фактически действует в круглосуточном режиме уже месяц с начала войны.

По информации горгосадминистрации, столичные власти ежедневно поддерживают и защищают от кибератак жизненно необходимые IT-сервисы Киева.

"Организуем взаимодействие критических предприятий города для стабильной работы IT-сервисов. Адаптируем Киев Цифровой к условиям военного времени — создаем новые сервисы, информируем, "одеваем в камуфляж". Координируем работу по цифровым систем, которые будут размещены на облачных сервисах за пределами страны", – сообщили в КГГА.

Ранее сообщалось, что 28 марта на IT-инфраструктуру компании "Укртелеком" была совершена мощная кибератака

После отражения враждебных действий против IT-инфраструктуры "Укртелекома", специалисты компании начали возобновлять предоставление услуг клиентам.

С 15 февраля по 15 марта Украина испытала более 3000 DdoS-атак — кибератаки были направлены на критическую информационную инфраструктуру Украины. 

Напомним, Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за совершение киберпреступлений во время военного положения атаки, повлекшие масштабные последствия.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Дмитрий Нарожный