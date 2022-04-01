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Категорія
ІТ та Телеком
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У Києві офіційно узаконили роботу IT-батальйону

У Києві офіційно узаконили роботу IT-батальйону
Центр захисту та моніторингу цифрових систем Києва працює з перших днів війни. Фото: ua.depositphotos.com

Влада Києва офіційно запустила роботу столичного Центру захисту та моніторингу цифрових систем (так званого “IT-батальйону”).

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Як повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації (КМДА), роботу ІТ-підрозділу офіційно затвердив мер Києва Віталій Кличко.

У КМДА зазначили, що IT-батальйон фактично діє в цілодобовому режимі вже місяць з початку війни.

За інформацією міськдержадміністрації, столична влада щоденно підтримує і захищає від кібератак життєво необхідні IT-сервіси Києва.

"Організуємо взаємодію критичних підприємств міста для стабільної роботи IT-сервісів. Адаптуємо Київ Цифровий до умов воєнного часу  створюємо нові сервіси, інформуємо, "одягаємо в камуфляж". Координуємо роботу з цифрових систем, які будуть розміщені на хмарних сервісах за межами країни",  повідомили у КМДА.

Раніше повідомлялося, що 28 березня на IT-інфраструктуру компанії "Укртелеком" було здійснено потужну кібератаку.

Після відображення ворожих дій проти IT-інфраструктури "Укртелекому" фахівці компанії почали відновлювати надання послуг клієнтам.

З 15 лютого по 15 березня Україна зазнала понад 3000 DdoS-атак — кібератаки були спрямовані на критичну інформаційну інфраструктуру України.

Нагадаємо, Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за скоєння кіберзлочинів під час воєнного стану атаки, що спричинили масштабні наслідки.

Джерело фото: ua. depositphotos. com

Автор:
Дмитро Нарожний