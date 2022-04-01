- Категорія
- ІТ та Телеком
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У Києві офіційно узаконили роботу IT-батальйону
Влада Києва офіційно запустила роботу столичного Центру захисту та моніторингу цифрових систем (так званого “IT-батальйону”).
Як повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації (КМДА), роботу ІТ-підрозділу офіційно затвердив мер Києва Віталій Кличко.
У КМДА зазначили, що IT-батальйон фактично діє в цілодобовому режимі вже місяць з початку війни.
За інформацією міськдержадміністрації, столична влада щоденно підтримує і захищає від кібератак життєво необхідні IT-сервіси Києва.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Організуємо взаємодію критичних підприємств міста для стабільної роботи IT-сервісів. Адаптуємо Київ Цифровий до умов воєнного часу — створюємо нові сервіси, інформуємо, "одягаємо в камуфляж". Координуємо роботу з цифрових систем, які будуть розміщені на хмарних сервісах за межами країни", — повідомили у КМДА.
Раніше повідомлялося, що 28 березня на IT-інфраструктуру компанії "Укртелеком" було здійснено потужну кібератаку.
Після відображення ворожих дій проти IT-інфраструктури "Укртелекому" фахівці компанії почали відновлювати надання послуг клієнтам.
З 15 лютого по 15 березня Україна зазнала понад 3000 DdoS-атак — кібератаки були спрямовані на критичну інформаційну інфраструктуру України.
Нагадаємо, Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за скоєння кіберзлочинів під час воєнного стану атаки, що спричинили масштабні наслідки.
Джерело фото: ua. depositphotos. com