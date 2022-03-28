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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Хакеры атаковали "Укртелеком"

Хакеры атаковали "Укртелеком"
"Укртелеком"отбил кибератаку

28 марта на IT-инфраструктуру компании "Укртелеком" была совершена мощная кибератака. Ближе к вечеру ситуация стабилизировалась, продолжается возобновление предоставления услуг.

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Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

"Для сохранения сетевой инфраструктуры и продолжения предоставления сервисов ВСУ, других военных формирований и пользователей критической инфраструктуры "Укртелеком" временно ограничил предоставление услуг для большинства частных пользователей и бизнес-клиентов", - резюмировал Щиголь.

Он добавил, что специалисты Госспецсвязи оперативно отреагировали на атаку, поэтому быстро ее отбили.

После отражения враждебных действий против IT-инфраструктуры "Укртелекома", специалисты компании начали возобновлять предоставление услуг клиентам.

Украинские IT-специалисты уже имеют большой опыт отражения кибератак. За месяц (15 февраля -15 марта) Украина испытала более 3000 DdoS-атак — кибератаки были направлены на критическую информационную инфраструктуру Украины. 

На фоне этого Верховная Рада детализировала уголовную ответственность за киберпреступления, в частности максимально ужесточив ее для совершивших во время военного положения атаки, повлекшие масштабные последствия.

Автор:
Вита Молодан