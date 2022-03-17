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Кибератака на Viasat временно парализовала связь в Украине и ЕС – СМИ
24 февраля, в день полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, вышло из строя множество спутников одного из крупнейших в мире операторов коммерческих спутников Viasat, передает Reuters.
По информации агентства, кибератака затронула многие системы в различных странах Европейского Союза.
Как сообщил специалист по кибербезопасности Джон Скотт-Реилтон, хакеры нарушили работу спутниковых модемов сервиса широкополосного доступа в интернет KA-SAT.
Из-за этого компьютерного взлома также возникли крупные проблемы со связью в Украине. В частности, кибератака затронула ряд украинских банков и правительственных веб-сайтов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Расследованием киберинцидента занимаются Агентство национальной безопасности США (АНБ) и государственный орган по кибербезопасности Франции ANSSI.
Эксперты отмечают, что потенциальная причастность России к инциденту не исключается, но конкретных доказательств этого на сегодняшний день пока нет.
Кроме этого, кибератака привела к сбоям в работе ветровых электростанций немецкой энергетической компании Enercon. Так, оказались недоступны по меньшей мере 3 тысячи "ветряков", которые обычно контролируются с помощью спутниковой связи.
15 марта в Enercon заявили, что 85% модемов компании по-прежнему не подключены к сети и полное восстановление, вероятно, займет "еще несколько недель".
По информации Sky News, масштабные сбои в работе вызвала DDos-атака.
Viasat Inc. обеспечивает связь американским ведомствам и вооруженным силам, предоставляет доступ в интернет в самолетах и услуги быстрых интернет-коммуникаций через спутники.
Напомним, 23 февраля прошла массированная DDoS-атака на сайты Кабинета министров, Верховной Рады, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел Украины.
Впоследствии на электронные адреса жителей Украины начали приходить письма с прикрепленными файлами, открытие которых предоставляло хакерам доступ к их электронному устройству.