Кибератака на Viasat временно парализовала связь в Украине и ЕС – СМИ

24 февраля, в день полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, вышло из строя множество спутников одного из крупнейших в мире операторов коммерческих спутников Viasat, передает Reuters.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По информации агентства, кибератака затронула многие системы в различных странах Европейского Союза.

Как сообщил специалист по кибербезопасности Джон Скотт-Реилтон, хакеры нарушили работу спутниковых модемов сервиса широкополосного доступа в интернет KA-SAT.

Из-за этого компьютерного взлома также возникли крупные проблемы со связью в Украине. В частности, кибератака затронула ряд украинских банков и правительственных веб-сайтов.

Расследованием киберинцидента занимаются Агентство национальной безопасности США (АНБ) и государственный орган по кибербезопасности Франции ANSSI.

Эксперты отмечают, что потенциальная причастность России к инциденту не исключается, но конкретных доказательств этого на сегодняшний день пока нет.

Кроме этого, кибератака привела к сбоям в работе ветровых электростанций немецкой энергетической компании Enercon. Так, оказались недоступны по меньшей мере 3 тысячи "ветряков", которые обычно контролируются с помощью спутниковой связи.

15 марта в Enercon заявили, что 85% модемов компании по-прежнему не подключены к сети и полное восстановление, вероятно, займет "еще несколько недель".

What happened to Viasat? On the morning of 24 February, we tracked a major disruption to the satellite operator's operations across Europe, ongoing 11 days later.



If you have first-hand information on this apparent cyberattack, please reply here or send tip-offs to @GossiTheDog https://t.co/FtR2VwsOaO — NetBlocks (@netblocks) March 6, 2022

По информации Sky News, масштабные сбои в работе вызвала DDos-атака.

Viasat Inc. обеспечивает связь американским ведомствам и вооруженным силам, предоставляет доступ в интернет в самолетах и услуги быстрых интернет-коммуникаций через спутники.

Напомним, 23 февраля прошла массированная DDoS-атака на сайты Кабинета министров, Верховной Рады, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел Украины.

Впоследствии на электронные адреса жителей Украины начали приходить письма с прикрепленными файлами, открытие которых предоставляло хакерам доступ к их электронному устройству.