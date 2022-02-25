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Оккупанты начали кибератаку: украинцев просят не открывать подозрительные ссылки и файлы из почты и мессенджеров
Против украинцев началась фишинговая атака: на электронные адреса жителей страны приходят письма с прикрепленными файлами, открыв которые человек предоставит силам оккупантов доступ к своему электронному устройству. Подобные рассылки могут быть и в мессенджерах. Об этом сообщает Госспецсвязи Украины.
“Против украинцев началась фишинговая атака. На электронные адреса граждан приходят письма с прикрепленными файлами неопределенного характера”, - говорится в сообщении Госспецсвязи.
Как уточняют специалисты, не исключено, что подобные сообщения будут рассылать в мессенджеры.
“Вражеские силы хотят получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации”, - пишут в госслужбе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для того, чтобы уберечься от взлома украинцев просят помнить о кибергигиене.
“Ни в коем случае не открывайте содержимое таких писем и сообщений!”, - говорят в Госспецсвязи.
Напомним, 23 февраля прошла массированная DDoS-атака на сайты Кабинета министров, Верховной Рады, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел.
24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации” и разрешил военным полномасштабно атаковать Украину. Уже сутки украинская армия сдерживает силы противника. Есть потери как среди военных, так и среди гражданских.