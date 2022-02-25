Оккупанты начали кибератаку: украинцев просят не открывать подозрительные ссылки и файлы из почты и мессенджеров

Против украинцев началась фишинговая атака: на электронные адреса жителей страны приходят письма с прикрепленными файлами, открыв которые человек предоставит силам оккупантов доступ к своему электронному устройству. Подобные рассылки могут быть и в мессенджерах. Об этом сообщает Госспецсвязи Украины.

“Против украинцев началась фишинговая атака. На электронные адреса граждан приходят письма с прикрепленными файлами неопределенного характера”, - говорится в сообщении Госспецсвязи.

Как уточняют специалисты, не исключено, что подобные сообщения будут рассылать в мессенджеры.

“Вражеские силы хотят получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации”, - пишут в госслужбе.

Для того, чтобы уберечься от взлома украинцев просят помнить о кибергигиене.

“Ни в коем случае не открывайте содержимое таких писем и сообщений!”, - говорят в Госспецсвязи.

Напомним, 23 февраля прошла массированная DDoS-атака на сайты Кабинета министров, Верховной Рады, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации” и разрешил военным полномасштабно атаковать Украину. Уже сутки украинская армия сдерживает силы противника. Есть потери как среди военных, так и среди гражданских.