Сайты украинских госорганов снова перестали работать: что происходит

Сайты Кабинета министров Украины, Верховной Рады, Службы Безопасности Украины и Министерства иностранных дел одновременно перестали работать. В стоящее время Государственная служба специальной связи и защиты информации не уточнила причину.

При этом некоторые представители власти, в частности народные депутаты, подозревают, что госсайты снова перестали работать из-за очередной кибератаки.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук незадолго до того, как госсайты отключились, сообщил, что его аккаунты пытались взломать.

"Последовали активные попытки сломать аккаунты всей моей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки. Вход планировался с Москва (Мытищи)", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Накануне Госспецсвязи предупреждала о возможной масштабной хакерской атаке на украинские сайты.

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