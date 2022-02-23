Нова DDoS-атака: кілька сайтів українських держорганів знову перестали працювати

Сайти Кабінету міністрів України, Верховної Ради, Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ одночасно перестали працювати.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що приблизно з 16.00 23 лютого почалася чергова масова DDoS-атака на держсайти і, як з'ясувалося, банки.

"Є відповідні дані з низки банків, також були проблеми з доступом до веб-сайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов'язано з перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитків від атаки", — розповів Федоров.

Пізніше з'ясувалося, що деякі українські ЗМІ також зазнали DDoS-атаки. Зокрема, 24 канал повідомляє, що через це його сервери перестали працювати.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук незадовго до того, як держсайти відключилися, повідомив, що його облікові акаунти намагалися зламати.

"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї родини, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки. Вхід планувався з Москви (Митищі)", — написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

Напередодні Держспецзв'язку попереджало про можливу масштабну атаку хакерів на українські сайти.

Нагадаємо, 15 лютого хакери провели масштабні DDoS-атаки на додатки ПриватБанку та Ощадбанку. Зокрема, не працював додаток "Приват24", а також банкомати, термінали самообслуговування та платіжні термінали Ощадбанку. Крім того, в той день пропадав доступ до сайтів Міністерства оборони, Збройних сил України та інших урядових інтернет-ресурсів. Зокрема, відбулася спроба атакувати портал держпослуг "Дія".

До цього, в ніч на 14 січня, також було здійснено масштабну кібератаку на сайти українських відомств, зокрема, було атаковано 70 ресурсів держорганів, 10 з яких зазнали атаки.