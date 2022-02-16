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Самая большая в истории Украины — глава МВД о DDoS-атаке на госсайты и банки
Кибератака на банки и правительственные учреждения, которая произошла 15 февраля, стала самой большой в истории Украины. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в ходе общенационального телемарафона "UAвместе".
"Вчера произошла одна из самых масштабных кибератак. Попробовали "завалить" сайты государственных органов, в который раз атаковать приложение "Дія" и крупнейшие банки Украины. Эту попытку не удалось осуществить", — отметил министр.
Сейчас приложение "Дія", государственные банки и правительственные сайты работают беспрепятственно, но подразделения киберполиции остаются в максимальной готовности для отражения новых атак.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге также сказал, что эта DDos-атака — самая большая в истории Украины, и на ее проведение, по словам чиновника, затратили миллионы долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В СНБО считают, атака произошла, чтобы оказать информационно-психологическое давление. Финансовые потери она не нанесла.
В Минобороны заявили, что DDoS-атака на сайт ведомства продолжалась утром 16 февраля, но ресурс работал.
Нацполиция открыла уголовные производства по фактам кибератак.
Напомним, хакеры провели масштабные DDoS-атаки на приложения ПриватБанка и Ощадбанка. При попытке зайти в "Приват24" через мобильное приложение появлялась надпись "Произошла ошибка. Повторите попытку позже". Не удавалось загрузить и платежные карты. Не работали банкоматы, терминалы самообслуживания и платежные терминалы Ощадбанка. Пропадал доступ к сайтам Минобороны, ВСУ и ряду других правительственных порталов.