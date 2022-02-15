Портал "Дія" отразил мощные DDoS-атаки из четырех стран

Хакеры из России, Китая, Чехии и Узбекистана атаковали портал "Дія", но его команда отразила все киберугрозы. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, мощная DDoS-атака началась около 20:00, 15 февраля.

"Первоначальный вектор — Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была "отбита", — заявил Федоров

По словам министра, для пользователей портала атаки остались незамеченными.

Кибератаки

В тот же день хакеры провели масштабные DDoS-атаки на приложения Приватбанка и Ощадбанка. При попытке зайти в "Приват24" через мобильное приложение появлялась надпись "Произошла ошибка. Повторите попытку позже". Не удавалось загрузить и платежные карты.

В Ощадбанке также произошли сбои в работе. При попытке зайти в приложение выдавало ошибку. Не работали банкоматы, терминалы самообслуживания и платежные терминалы.

Перед этим клиенты Приватбанка начали получать SMS, в которых говорилось, что якобы банкоматы госбанка перестанут работать. В финучреждении опровергли эту информацию.

Напомним, Соединенные Штаты Америки будут вести подготовку к потенциальному увеличению числа кибератак на украинские госструктуры со стороны российских хакеров. Вашингтон готов оказать Киеву помощь в сфере кибербезопасности,