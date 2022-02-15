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- IT и Телеком
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Портал "Дія" отразил мощные DDoS-атаки из четырех стран
Хакеры из России, Китая, Чехии и Узбекистана атаковали портал "Дія", но его команда отразила все киберугрозы. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, мощная DDoS-атака началась около 20:00, 15 февраля.
По словам министра, для пользователей портала атаки остались незамеченными.
В тот же день хакеры провели масштабные DDoS-атаки на приложения Приватбанка и Ощадбанка. При попытке зайти в "Приват24" через мобильное приложение появлялась надпись "Произошла ошибка. Повторите попытку позже". Не удавалось загрузить и платежные карты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Ощадбанке также произошли сбои в работе. При попытке зайти в приложение выдавало ошибку. Не работали банкоматы, терминалы самообслуживания и платежные терминалы.
Перед этим клиенты Приватбанка начали получать SMS, в которых говорилось, что якобы банкоматы госбанка перестанут работать. В финучреждении опровергли эту информацию.
Напомним, Соединенные Штаты Америки будут вести подготовку к потенциальному увеличению числа кибератак на украинские госструктуры со стороны российских хакеров. Вашингтон готов оказать Киеву помощь в сфере кибербезопасности,