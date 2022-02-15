"Банкоматы перестанут работать": мошенники рассылают фейковые сообщения клиентам ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка 15 февраля начали получать SMS, в которых говорится, что якобы банкоматы госбанка перестанут работать. В финучреждении опровергли эту информацию.

В соцсети Facebook украинцы опубликовали полученные сообщения, которые якобы прислал ПриватБанк. Мошенники рассылали один и тот же текст: "По техническим причинам банкоматы ПриватБанка 15.02 не будут работать. Извините".

При этом пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга сообщил Delo.ua, что все SMS с такой информацией являются фейком.

"Хакерских атак не было. Все это фейковые сообщения. Кто за ними стоит, у нас информации нет", — отметил Серга.

Кроме того, в пресс-службе банка добавили, что ПриватБанк работает в стандартном режиме и ставит безопасность и донесение правдивой информации своим клиентам на первое место.

"О любых изменениях в работе мы информируем клиентов только через официальные банковские каналы информации. Просим наших клиентов и всех граждан Украины сохранять спокойствие и руководствоваться при принятии решений информацией из официальных и проверенных источников", — подчеркнули в ПриватБанке.

Ранее клиенты госбанка получали фишинговые письма якобы с выплатами за вакцинацию в размере 7 тысяч гривен.

Кроме того, накануне под прицел мошенников попали клиенты monobank. Под видом мобильного банка monobank злоумышленники предлагали украинцам пассивно заработать от 1000 до 20 000 гривен.