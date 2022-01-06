Украинская киберполиция спасла $720 тысяч, которые мошенники пытались украсть у медицинской компании

Киберполиция Украины предотвратила похищение более $720 тысяч со счетов медицинской компании — мошенники подделали платежные поручения и пытались завладеть деньгами, предназначенными для покупки медицинского оборудования для обследования больных Covid-19.

Так, в департамент киберполиции обратилась медицинская компания, которая сообщила о мошенническом завладении деньгами, предназначенными для покупки медицинского оборудования для обследования больных Covid-19. Правоохранители установили, что злоумышленники направили фишинговую ссылку партнерам потерпевшей компании. С помощью фишинга правонарушители получили данные для входа в электронный ящик.

После этого злоумышленники подделали платежное поручение, которое рассылали cо взломанного электронного ящика партнеров из Китайской Народной Республики. Поэтому украинская медицинская компания перечислила деньги на счет мошенников, открытый в Великобритании. Таким образом фигуранты пытались присвоить более $723 тысяч.

Киберполиция, совместно со следователями полиции Киева, а также в сотрудничестве с правоохранителями Великобритании заблокировали деньги, похищенные со счета компании. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в ноябре 2021 года киберполицейские провели профилактическую операцию "ДАТА" для противодействия незаконному распространению персональных данных граждан, баз данных, а также для установления предприятий и организаций, которые могут быть причастны к нарушению законодательства Украины в сфере обращения персональных данных.

В ходе операции установлен 51 человек, причастный к противоправной деятельности. Всего было проведено 117 обысков.

Фигуранты пытались незаконно завладеть персональными данными граждан, закрытыми сведениями о финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, информацией о клиентах банковских и коммерческих учреждений, данными для авторизации на электронных почтовых ящиках, в соцсетях, интернет-магазинах и другой информацией.