Киберполиция изъяла из незаконного оборота около 100 баз данных на 300 млн человек (ВИДЕО)

В ноябре 2021 года киберполицейские провели профилактическую операцию "ДАТА" для противодействия незаконному распространению персональных данных граждан, баз данных, а также для установления предприятий и организаций, которые могут быть причастны к нарушению законодательства Украины в сфере обращения персональных данных.

Как сообщает пресс-служба Киберполиции, в ходе операции установлен 51 человек, причастный к противоправной деятельности. Всего было проведено 117 обысков.

Фигуранты пытались незаконно завладеть персональными данными граждан, закрытыми сведениями о финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, информацией о клиентах банковских и коммерческих учреждений, данными для авторизации на электронных почтовых ящиках, в соцсетях, интернет-магазинах и другой информацией.

В результате проведенной операции изъято около 100 баз персональных данных, актуальных на 2020–2021 годы. В изъятых базах содержались сведения более чем на 300 млн граждан Украины, Европы и США.

Кроме этого, правоохранители прекратили деятельность одного из крупнейших сайтов, где распространялись персональные данные как украинцев, так и иностранцев. На сайте содержались сведения о номере телефона, фамилии, имени и отчестве граждан, их месте регистрации, а в отдельных случаях информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств.

В ходе проведения следственных действий заблокировано более 30 каналов незаконного распространения информации.

Киберполицейские Днепропетровской области также разоблачили бывшего сотрудника сети супермаркетов по сбыту конфиденциальных данных. Мужчина незаконно собирал и продавал компаниям-конкурентам информацию, содержащую коммерческую тайну. Таким образом сеть понесла более 1 млн грн убытков.

"Стоимость баз колебалась от 500 грн до 50 тысяч грн в зависимости от ее содержания и коммерческой ценности. Злоумышленники сбывали информацию на закрытых хакерских форумах, а также в соцсетях и мессенджерах. Всего проведено 117 обысков в разных регионах Украины. По результатам изъято более 90 тысяч гигабайтов информации", – рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Сергей Липка.

Девятнадцати фигурантам уже объявлено подозрение. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в сентябре в интернете выявлена база с 53 млн записями персональных данных жителей Украины.

Ранее сообщалось, что в сети выставили на продажу якобы базу данных ПриватБанка на популярном хакерском форуме.