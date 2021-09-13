В Интернете выявлена база с 53 млн записями персональных данных жителей Украины. Об этом сообщает сайт уполномоченного Верховной рады по правам человека.

Согласно сообщению, в ходе мониторинга, на одном из сайтов в сети Интернет выявлены базу данных жителей Украины, что может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры. По информации, размещенной на указанном сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей.

Сообщается, что Омбудсменом уже направлено письмо в Национальную полицию с просьбой внести в Единый реестр досудебных расследований эти сведения и прореагировать на это соответствующим образом.

Напомним, 23 августа 2021 года в Украине вступил в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к обычным бумажным. Известно, что Украина — первое государство в мире с цифровыми паспортами, которые имеют такую же юридическую силу, что и бумажные документы.

Напомним также, 10 августа в украинской киберполиции заявили, что они совместно с Министерством цифровой трансформации разоблачили жительницу Днепропетровской области, которая незаконно оформляла онлайн-кредиты на других граждан. Для преступления она использовала приложение "Дія", однако официальные представители МВД и Минцифры опровергают возможность получения онлайн-кредита через этот сервис.

А 26 марта 2021 года киберполиция сообщила о задержании пары из Днепропетровской области, которая завладевала финансовыми мобильными номерами граждан путем перевыпуска сим-карт и присвоила больше 600 тысяч грн.