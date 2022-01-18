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Категория
Общество
Дата публикации

Гороховский заплатит полмиллиона за информацию: мошенники под видом monobank предлагают украинцам пассивный доход

Мошенники, monobank
Гороховский обещает вознаграждение за помощь в поимке мошенников. Фото: Facebook сооснователя monobank

Мошенники придумали новую схему обмана: под видом мобильного банка monobank злоумышленники предлагают украинцам пассивно заработать от 1000 до 20 000 гривен. 

Сооснователь monobank Олег Гороховский уже отреагировал на происходящее и пообещал заплатить 500 тысяч гривен за информацию, которая приведет к поимке и задержанию преступников.

Как работает новая схема мошенничества

Аферисты публикуют в сети рекламные объявления от имени monobank. В них мошенники обещают предоставить клиентам банка пассивный доход, заявляя, что мобильный банк якобы запустил новую платформу для заработка.

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Мошенники, monobank
На фотографиях в объявлениях фигурируют соучредители банка. Фото:Facebook Гороховский
Мошенники, monobank
От мошеннической схемы пострадали 9 украинцев. Фото:Facebook Гороховский
Мошенники, monobank
Мошенники используют фото Дмитрия Дубилета, который вышедший из бизнеса. Фото:Facebook Гороховский

Злоумышленники пользуются разными способами, чтобы вызвать доверие, в том числе публикуют фото основателей банка.

Когда пользователь кликает по объявлению, его переводит на сайт, который сделан под дизайн веб-портала телеканала "Интер". На странице размещена статья о том, как "легко можно заработать на платформе от monobank".

Фото 5 — Гороховский заплатит полмиллиона за информацию: мошенники под видом monobank предлагают украинцам пассивный доход
Сайт, созданный мошенниками

В действительности мошенники обманным путем выманивают деньги. Рекламная кампания мошеннического сервиса настолько глобальная, что за несколько дней от схемы уже пострадали 9 клиентов monobank. Сумма ущерба — 53 338 гривен.

Сооснователь monobank сообщил, что банк уже обратился в правоохранительные органы, специалисты monobank также активно занимаются этими вопросом.

"У меня есть к вам большая просьба. Если видите подобные сообщения в ленте, не поленитесь, пожалуйста, оформить жалобу на эту публикацию в Facebook. Это совсем несложно, зато может помочь сохранить нервы доверчивым согражданам", — добавил Гороховский.

Это уже вторая активизация мошенников, связанная с monobank, за месяц. Предыдущий раз Гороховский предупреждал, что злоумышленники под видом банка предлагают "заработать" в онлайн-казино.

Служба безопасности monobank совместно с правоохранительными органами также работают над тем, чтобы остановить деятельность этих мошенников.

Автор:
Вита Молодан