Хакеры атаковали официальный сайт Украины – Ukraine.ua

В ночь на 26 января недавно созданный официальный сайт Украины Ukraine.ua подвергся кибератаке. Из-за попытки взлома портал несколько часов был недоступен для пользователей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Сайт возобновил работу в 13:00. В ведомстве уточнили, что до конца дня возможны временные проблемы с доступом к ресурсу, но специалисты принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы Ukraine.ua.

Отметим, официальный сайт Украины создали для иностранцев. На портале показывают современную Украину — креативную, динамичную и инновационную.

В настоящее время Ukraine.ua говорит на семи иностранных языках — английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.

Официальный сайт Украины запустили 14 января, буквально через несколько часов после масштабной кибератаки на государственные порталы. Поэтому тогда Ukraine.ua не попал под атаку хакеров.

Кто пытался взломать официальный сайт Украины, еще неизвестно. А вот 14 января, по информации МВД, кибератака на органы государственной власти была спланирована и проведена спецслужбами России.

В Минцифры также официально заявили, что "все доказательства указывают на то, что за крупнейшей за 4 года кибератакой на сайты украинских госструктур стоит Россия".

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