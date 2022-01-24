За кибератакой на госорганы Украины стоит Россия — глава МВД

Кибератака на органы государственной власти, которая произошла в ночь на 14 января, была спланирована и проведена спецслужбами государства-агрессора.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает пресс-служба ведомства.

По словам Монастырского, кибератака, произошедшая в ночь с 13 на 14 января, была одной из самых больших за последние несколько лет и была ориентирована на 70 государственных учреждений и государственных органов.

"Это фактически свидетельствует о том, что эта атака была массовой, скоординированной и, как утверждают наши специалисты по киберполиции, СБУ и Госспецсвязи, не была направлена на шифрование данных для дальнейшей продажи, а именно на уничтожение этих данных. Именно поэтому мы можем утверждать, что эта кибератака была осуществлена спецслужбами нашего соседа государства-агрессора", — заявил Монастырский.

Он отметил, что это уже не первая кибератака, проводившаяся на государственные органы и учреждения.

Министр подтвердил, что портал "Дія" в норме и сломать его не удалось.

"По кибератаке на государственный портал "Дія" могу утверждать, что данные не пострадали. Такие выводы представили наши специалисты по киберполиции. Они провели анализ данных, якобы предлагавшихся с портала "Дія". Это оказались совсем другие данные, и это не являлось сливом информации. Данная информация уже была известна, предлагалась и продавалась еще до 2019 года, поэтому ничего нового злоумышленники не получили", – рассказал глава МВД.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали ряд сайтов украинских министерств. В результате перестали работать веб-страницы Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина.

В Минцифры официально заявило, что "все доказательства указывают на то, что за крупнейшей за 4 года кибератакой на сайты украинских госструктур стоит Россия".

В США также отреагировали на хакерскую атаку, заявив, что дадут "надлежащий ответ" России, если получат доказательства того, что именно эта страна стоит за попыткой взлома госсайтов.

Источник фото: Depositphotos