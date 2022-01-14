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"Бойтесь и ждите худшего": хакеры атаковали сайты министерств Украины, портал "Дія" отключен
В ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали ряд сайтов украинских министерств. По состоянию на 8:30 утра не работают веб-страницы Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина. Кроме того, недоступен сайт "Дії" и ряда других госорганов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Хакеры после попытки взлома оставили некое "послание" украинцам. Большинство правительственных порталов недоступны, но на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия остался текст этого письма.
По словам спикера МИД Олег Николенко, специалисты уже работают над возобновлением работы ИТ-систем. Этим занимается СБУ и киберполиция.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В результате массовой хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Извините за возможные неудобства", - написал спикер МИД.
Правительство просит граждан пользоваться официальными страницами министерств в соцсетях и мессенджерах, пока продолжаются работы по устранению неисправности.
В Минцифры добавили, что ряд сайтов восстановили по состоянию на 10:00 утра. Мобильное приложение "Дія" также возобновило работу. При этом портал "Дія" отключили, как и ряд других правительственных сайтов.
"Это необходимо для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки на другие ресурсы", - объяснили в ведомстве.
Напомним, ранее американские СМИ прогнозировали, что Россия может применить кибератаку на электросети, банковскую систему и другие критически важные компоненты экономики и инфраструктуру Украины.
Фото: Depositphotos