В Украине хотят создать центр кибербезопасности топливно-энергетического комплекса

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) планирует создать в Украине отраслевой центр кибербезопасности топливно-энергетического комплекса.

Как сообщает пресс-служба ведомства, реализация этого проекта возложена на Министерство энергетики.

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"Мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией, кибератаки на нашу критическую энергетическую инфраструктуру — один из ее методов", — заявил на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он также добавил, что меры по обеспечению кибербезопасности отечественного топливно-энергетического комплекса актуальны в контексте плана присоединения Украины к европейской энергетической сети.

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Во время заседания участники одобрили проект Плана реализации Стратегии кибербезопасности Украины, утвержденной указом президента от 26 августа 2021 года № 447, который будет направлен на рассмотрение СНБО.

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк подчеркнул, что План реализации Стратегии, разработанный НКЦК, является основой для ежегодного планирования субъектами обеспечения кибербезопасности соответствующих мероприятий.

"План целесообразный и учитывает задачи и способности всех ключевых субъектов обеспечения кибербезопасности", — сказал он.

Участники заседания одобрили протокол обмена информацией о киберинцидентах (TLP-протокол) и их классификацию (таксономию), которые разработала Государственная служба специальной связи и защиты информации.

В СНБО также сообщили, что участники обсудили вопросы по созданию в Украине кибервойск и необходимости разработки в ближайшее время соответствующего законопроекта.

До этого Данилов, анонсируя создание кибервойск, заявлял, что угрозы в киберпространстве сегодня "гораздо опаснее, чем ядерное оружие".

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы у первых лиц государства может появиться "красная кнопка", которая санкционирует сетевые ограничения для государственных органов в случае критических киберугроз.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины приняли окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов. Речь идет о технической части — создании реестра с названиями сайтов, которые операторы должны будут блокировать.