Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2026 года

Продолжается 1723-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 84 авиационных удара, во время которых сбросил 238 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7137 дронов-камикадзе и произвели 2371 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, из них девять – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелы со стороны врага, в частности, подверглись населенным пунктам Рожковичи, Гаврилова Слобода, Бачевск, Товстодубово, Белокопытово, Свободная Слобода, Суходол, Кучеровка, Кореньок, Уланово, Яструбщина, Семейкино, Барановка, Горки, Бессалево, Безсаловка Павловка, Малушино, Яструбино, Корчаковка, Новая Сечь, Писаревка, Садки, Марьино, Мирополье, Запсилье, Дегтярное, Нескучное Сумской области.

Авиаудар был нанесен на населенный пункт Хотынь. За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА противника.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиаудара, применив четыре КАБ, и совершил 147 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили две атаки противника в районе Старицы и в сторону населенного пункта Малая Волча.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где враг проводил пять атак вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Зеленая Долина и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник совершил атаку в районе Николаевки.

На Константиновском направлении зафиксировано 14 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе Константиновки, Роскошного, Торецкого, Софиевки, Свободного и в сторону населенных пунктов Николайполья, Кучеров Яр.

Шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Новый Донбасс, Водянское, Белицкое, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону Сергеевки.

На Гуляйпольском направлении в кафиры пять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться у Воздвижовки, Верхней Терсы, Белогорья, Малой Токмачки и в сторону населенного пункта Ровно.

На Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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