IT и Телеком 1 час назад

Красная кнопка для интернета: в Украине появится система против киберугроз

Разработка системы уже завершена, осталось дождаться законодательных изменений

В Украине появится система против киберугроз В Украине появится система против киберугроз
В Украине появится система против киберугроз

В ближайшие месяцы у первых лиц государства может появиться "красная кнопка", которая санкционирует сетевые ограничения для государственных органов в случае критических киберугроз. Разработка системы уже завершена, осталось дождаться законодательных изменений.

"Красную кнопку" презентовал на Форуме цифровой трансформации 2.0 ведущий эксперт Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Галущенко. Ранее это устройство демонстрировали посетителям выставки "Оружие и безопасность".

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Как объяснил Александр Галущенко в комментарии НВ Бизнес, речь идет, упрощенно, о комплексе управления граничными маршрутизаторами сетей государственных органов.

"Если сравнивать с ядерным чемоданчиком, то человек, который нажимает красную кнопку по запуску ядерных ракет, своим действием де-факто подтверждает этот запуск своими полномочиями. Нажатие нашей красной кнопки — санкция к действию специалистам, занимающимся кибербезопасностью государства, объектов критической инфраструктуры: сигнал-подтверждение, что человек, имеющий право принять определенное решение, его принимает", — рассказал Александр Галущенко.

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Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины приняли окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов. Речь идет о создании технической части — создании реестра с названиями сайтов, которые операторы должны будут блокировать.

На данный момент, как известно, блокировка какого-либо сайта в Украине возможна только по решению суда или в рамках антироссийских санкций СНБО.

Напомним также, в конце августа указом главы государства были введены санкции относительно главреда издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, а также видеоблогера и идеолога партии своего имени Анатолия Шария и его супруги и главреда издания "Шарий.net" Ольги Шарий (Бондаренко). Сами интернет-издания были заблокированы украинскими провайдерами.

2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Сами каналы были оперативно отключены от телевещания в Украине, перейдя на совместную интернет-трансляцию через свои каналы в Youtube. В то же время Украина намерена потребовать заблокировать их и там.

Отметим, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мероприятиях по киберобороне государства от 14 мая. Об этом говорится в указе главы государства №446 от 26 августа.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов, анонсируя создание кибервойск, заявлял, что угрозы в киберпространстве сегодня "гораздо опаснее, чем ядерное оружие".

Отметим также, что в мае Зеленский распорядился создать Президентский университет, который, в частности, будет обучать информационной и кибербезопасности.

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