Зеленский поручил Кабмину предусмотреть создание в Украине кибервойск

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мероприятиях по киберобороне государства от 14 мая. Об этом говорится в указе главы государства №446 от 26 августа.

Документом поручено Кабинету министров с целью создания в системе Министерства обороны кибервойск и приобретения ими соответствующих возможностей безотлагательно осуществить расчеты потребностей в материально-технических и финансовых ресурсах, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск.

Также правительству поручено рассчитать комплектование личного состава кибервойск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Минобороны, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц.

В свою очередь указом №447 Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии кибербезопасности Украины также от 14 мая. При этом прежняя стратегия, принятая СНБО 27 января 2016 года и введенная в действие тогдашним президентом Петром Порошенко 15 мая того же года, признана утратившей силу.

Новый документ предусматривает создание в Украине действенной киберобороны, в том числе путем формирования в системе Минобороны кибервойск и обеспечения их соответствующими финансовыми, кадровыми и техническими ресурсами для "сдерживания вооруженной агрессии в киберпространстве и предоставления отпора агрессору".

Предусмотрено внедрение механизмов взаимодействия основных субъектов национальной системы кибербезопасности и сил обороны в части совместного выполнения задач киберобороны; разработка и выполнение плана киберобороны как составной части плана обороны Украины; проведение минимум дважды в год совместных тематических учений с соответствующими подразделениями стран-членов НАТО для достижения оперативной совместимости.

Кроме того, предусмотрено создание группы реагирования на компьютерные чрезвычайные события в интересах Министерства обороны и Вооруженных сил, налаживание на постоянной основе ее сотрудничества с европейской военной CERT-сетью; а также внедрение в системе военно-патриотического воспитания и системе территориальной обороны учебных программ подготовки и проведения практических учений в сфере кибербезопасности.

Указы уже вступили в силу, отслеживать выполнение данных решений поручено, как обычно, секретарю СНБО Алексею Данилову.

Напомним, что сам Данилов, анонсируя создание кибервойск, заявлял, что угрозы в киберпространстве сегодня "гораздо опаснее, чем ядерное оружие".

Отметим также, что в мае Зеленский распорядился создать Президентский университет, который, в частности, будет обучать информационной и кибербезопасности.