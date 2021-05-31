Зеленский поручил создать университет по кибербезопасности, нано- и биотехнологиям

Президент Владимир Зеленский распорядился создать Президентский университет, который, в частности, будет обучать информационной и кибербезопасности. Соответствующий указ №217 глава государства подписал 31 мая.

Отмечается, что вуз должен стать инновационным и прогрессивным образовательным пространством, направленным на внедрение эффективных образовательных стратегий для реализации интеллектуального и творческого потенциала граждан Украины, формирование и развитие компетенций, соответствующих современным и прогрессивным потребностям развития общества и рынка труда.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Университет должен стать образовательной платформой, которая обеспечит доступность украинцев к инновационным образовательным моделям и стратегиям обучения. Вопрос о подготовке и реализации проекта, в частности концепцию его реализации, должен будет проработать Кабинет министров.

Читайте также: Facebook запустил в Украине платформу по цифровому образованию

Также правительству поручена организация материального и финансового обеспечения реализации проекта, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Как пояснил, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" 31 мая, сам Зеленский, данное учреждение будет готовить специалистов в сфере современных технологий, передает "Интерфакс-Украина".

"Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, которое соберет лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты государства, для вызовов будущего. Он будет готовить специалистов по кибербезопасности, специалистов по искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям", — заявил он.

Читайте также: Нацдепозитарий получил грант для усиления кибербезопасности

По словам президента, учащиеся будут обучаться в нем бесплатно, а затем "реализовываться и работать в Украине для защиты государства".

В свою очередь министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что в Украине начинают формироваться профессии, которые создадут новую волну инноваций.

"Мы формируем профессии и специальности будущего, которые создадут новую волну технологического уклада. Этот процесс формируется на основах современного научного простора и практики", — сказал он.

В основу Президентского университета будет заложен "стандарт трех П" — "персоналии, профессия, прогресс", а основными принципами станут мотивационное лидерство, психологическое развитие, коммуникации, тим-лидерство, знание производственных процессов, аналитика, разработка исследований и рисков.

По словам Шкарлета, будет большой кастинг как для студентов, так и для преподавателей данного вуза. В нем ученики смогут получить научные степени бакалавра, магистра и доктора философии.

Напомним также, что 6 мая Всемирный банк утвердил выделение Украине кредита в сумме 200 млн долларов на модернизацию вузов.