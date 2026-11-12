За время войны против Украины из России утекло более $400 млрд частного капитала

С начала полномасштабного вторжения в Украину из России было выведено 406 миллиардов долларов частного капитала. При этом накопленный чистый отток средств с середины 2008 года по 2026 год достиг уже 1,3 триллиона долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Пик бегства капитала пришелся на 2022 год, когда РФ потеряла рекордные за всю историю наблюдений $219 млрд — тогда средства массово выводили как граждане РФ и иностранные инвесторы, так и свертывающие бизнес западные компании. Ни санкции, ни жесткие валютные ограничения не смогли остановить этот процесс: с 2023 года из страны стабильно уходило около $10 млрд ежеквартально из-за кредитных, портфельных и других финансовых операций.

Для сравнения, в предыдущем отчете 2019 года отток капитала через десятилетие после мирового финансового кризиса оценивали в $700 млрд, то есть с тех пор общая сумма почти удвоилась.

Только во втором квартале 2026 года российский центробанк зафиксировал рекордные $12,2 млрд по статье "чистые ошибки и пропуски" платежного баланса - за этой категорией обычно скрываются теневые схемы вывода денег.

Куда исчезают российские миллиарды

Местонахождение большей части выведенных из России капиталов остается неизвестным. Разрыв между общим объемом оттока и декларируемыми в международной статистике российскими активами составляет около $1 трлн.

Значительная часть этих денег осела в оффшорных цепочках и юрисдикциях, не раскрывающих финансовую информацию. Ситуацию дополнительно усложняет то, что с 2022 года центробанк РФ прекратил публиковать географию зарубежных инвестиций.

Под давлением западных санкций российские средства также начали активно покидать западную банковскую систему:

в банках, отчитывающихся перед Банком международных расчетов (без учета Бельгии), остатки российских средств сократились со $116 млрд до $71 млрд;

в банках США объемы на российских счетах упали с $44 млрд до $7 млрд.

В то же время, как отмечает директор Стокгольмского института переходной экономики Торбьерн Беккер, российский капитал не исчез из Европы полностью. Большие суммы остаются инвестированными в компании и ценными бумагами. Одним из главных хабов остается Кипр, где объем прямых инвестиций из РФ в 2024 году составил $89 млрд.

По оценке исследователя, по части этих зарубежных активов могут стоять связанные с Кремлем структуры и приближенные к Владимиру Путину лица, способные использовать эти ресурсы для финансирования войны и гибридных операций.

Напомним, ранее сообщалось, что российские олигархи, в том числе окружение Путина, вывели за границу $12 млрд. Во втором квартале 2026 года российская экономика столкнулась со всплеском теневых операций — из страны вывели 12,2 млрд долларов из-за транзакций, не относящихся к стандартному импорту, инвестициям или обслуживанию долгов.