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Российские олигархи, в том числе окружение Путина, вывели за границу $12 млрд

рубль
Российские олигархи, в частности оцепление Путина, вывели за границу $12 млрд

В 2026 году российская экономика столкнулась с резким всплеском теневых операций по выводу средств за границу. За второй квартал из страны вывели 12,2 млрд долларов из-за операций, не относящихся к стандартным категориям типа импорта, инвестиций или выплаты долгов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В платежном балансе регулятор отнес эти средства в статью "чистые ошибки и пропуски". По сравнению с первым кварталом (1,4 млрд долларов) объем столь непонятных для самого Центробанка операций вырос в 8,7 раза. Это стало абсолютным рекордом за всю историю статистики ведения с 1994 года. Предыдущий квартальный максимум фиксировали еще во время кризиса 2009 года – тогда он составил 8,3 млрд долларов.

В итоге за границу вывели каждый десятый доллар экспортной выручки за квартал (125,7 млрд долларов) и почти треть профицита торгового баланса (38,3 млрд долларов).

Куда и почему убегают деньги олигархов

Официально Центробанк РФ называет эту статью "статистическими разногласиями". В то же время экономисты отмечают, что под ней обычно кроется неучтенный отток капитала или валютная выручка, которую экспортеры просто отказываются возвращать в страну. Это усугубляет дефицит долларов и евро внутри России и расшатывает валютный рынок.

Активный вывод средств совпал с действиями богатейших российских бизнесменов, в том числе приближенных к Владимиру Путину. Олигархи пытаются скрыть деньги за границей из-за кризиса банковской системы и роста риска конфискации частных активов для финансирования военного бюджета.

Основными направлениями для перевода капитала стали Кипр, Соединенные Арабские Эмираты, Турция, Саудовская Аравия и страны Африки.

Напомним, в РФ продолжается кризис банковского сектора. Вкладчики массово снимают деньги, а миллиардеры выводят капитал. Российская банковская система сталкивается с нехваткой ликвидности: население забирает наличные интенсивнее, чем в 2022 году, а крупный бизнес прячет средства за рубежом из-за экономической нестабильности и угрозы конфискаций.

Автор:
Максим Кольц

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