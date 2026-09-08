Російські олігархи, зокрема оточення Путіна, вивели за кордон $12 млрд

У 2026 році російська економіка зіткнулася з різким сплеском тіньових операцій із виведення коштів за кордон. За другий квартал із країни вивели 12,2 млрд доларів через операції, які не належать до стандартних категорій на кшталт імпорту, інвестицій чи виплати боргів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

У платіжному балансі регулятор відніс ці кошти до статті "чисті помилки та пропуски". Порівняно з першим кварталом (1,4 млрд доларів) обсяг таких незрозумілих для самого Центробанку операцій зріс у 8,7 раза. Це стало абсолютним рекордом за всю історію ведення статистики з 1994 року. Попередній квартальний максимум фіксували ще під час кризи 2009 року — тоді він становив 8,3 млрд доларів.

У підсумку за кордон вивели кожен десятий долар експортного виторгу за квартал (125,7 млрд доларів) і майже третину профіциту торговельного балансу (38,3 млрд доларів).

Куди й чому тікають гроші олігархів

Офіційно Центробанк РФ називає цю статтю "статистичними розбіжностями". Водночас економісти зазначають, що під нею зазвичай криється неврахований відтік капіталу або валютний виторг, який експортери просто відмовляються повертати в країну. Це посилює дефіцит доларів та євро всередині Росії та розхитує валютний ринок.

Активне виведення коштів збіглося з діями найбагатших російських бізнесменів, зокрема наближених до Володимира Путіна. Олігархи намагаються сховати гроші за кордоном через кризу банківської системи та зростання ризику конфіскації приватних активів для фінансування воєнного бюджету.

Основними напрямками для переказу капіталу стали Кіпр, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Саудівська Аравія та країни Африки.

Нагадаємо, у РФ триває криза банківського сектору. Вкладники масово знімають гроші, а мільярдери виводять капітал. Російська банківська система стикається з браком ліквідності: населення забирає готівку інтенсивніше, ніж у 2022 році, а великий бізнес ховає кошти за кордоном через економічну нестабільність та загрозу конфіскацій.