Росіяни вивели 600 млрд рублів за кордон та б'ють рекорди зі скупки валюти

Росіяни різко наростили перекази коштів на рахунки іноземних брокерів, намагаючись вивести заощадження з країни до можливого запровадження нових обмежень. З грудня 2024 року до червня 2026 року домогосподарства РФ переказали брокерам-нерезидентам майже 600 млрд рублів, що перевищує показник за попередні сім років разом узятих.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

Лише за квітень–червень щомісячні перекази за кордон сягали 42–45 млрд рублів (понад $500 млн). Близько 40% цих сум є фактичним виведенням грошей із РФ: із них 75% припадає на «паркувальні рішення» (використання брокерського рахунку замість валютного банківського), а 25% пов'язані з підготовкою до еміграції.

Рекордне скуповування готівки та відтік вкладів

Поряд із переказами за кордон у Росії відновилося масове скуповування готівкової іноземної валюти:

Обсяги купівлі: у квітні–червні чисті покупки валюти населенням сягнули майже 159 млрд рублів (квітень — 51,8 млрд, травень — 52,2 млрд, червень — 54,9 млрд рублів), що є рекордом із перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну.

Зняття коштів з банків: за січень–липень із банківської системи у готівку перейшло близько 2 трлн рублів, з яких 620 млрд припало лише на липень.

Причини тривоги та ризики дефіциту

Головними факторами втечі капіталу стали посилення західних санкцій, дедалі жорсткіший комплаєнс європейських банків після внесення РФ до чорного списку країн із високим ризиком відмивання коштів, а також побоювання посилення репресивного режиму всередині країни (оголошення воєнного стану чи нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми).

Наразі валютну готівку до РФ завозять через треті країни. Проте в разі ухвалення Конгресом США пакета «пекельних санкцій» або дзеркальних заходів з боку ЄС цей канал постачання буде перекрито, що спричинить гострий дефіцит готівкових доларів і євро та змусить Центробанк РФ обмежити їх продаж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни масово забирають гроші з банків. Відтік готівкових коштів із російської банківської системи триває сьомий місяць поспіль, а за перші два тижні серпня обсяг готівки в обігу зріс ще на 286,4 млрд рублів.