Россияне вывели 600 млрд рублей за границу и бьют рекорды по скупке валюты

Россияне резко нарастили переводы денежных средств на счета иностранных брокеров, пытаясь вывести сбережения из страны до возможного введения новых ограничений. С декабря 2024 года по июнь 2026 года домохозяйства РФ перевели брокерам-нерезидентам почти 600 млрд рублей, что превышает показатель за предыдущие семь лет вместе взятых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Только за апрель-июнь ежемесячные переводы за границу достигали 42-45 млрд рублей (свыше $500 млн). Около 40% этих сумм является фактическим выводом денег из РФ: из них 75% приходится на «парковочные решения» (использование брокерского счета вместо валютного банковского), а 25% связано с подготовкой к эмиграции.

Рекордная скупка наличных и отток вкладов

Наряду с переводами за границу в России возобновилась массовая скупка наличной иностранной валюты:

Объемы покупки: в апреле-июне чистые покупки валюты населением достигли почти 159 млрд рублей (апрель – 51,8 млрд, май – 52,2 млрд, июнь – 54,9 млрд рублей), что является рекордом с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину.

Снятие средств с банков: за январь-июль с банковской системы в наличные деньги перешло около 2 трлн рублей, из которых 620 млрд пришлось только на июль.

Причины тревоги и риски дефицита

Главными факторами побега капитала стали усиление западных санкций, усиливающийся комплаенс европейских банков после внесения РФ в черный список стран с высоким риском отмывания средств, а также опасения усиления репрессивного режима внутри страны (объявление военного положения или новая волна мобилизации после выборов в Госдуму).

В настоящее время валютную наличность в РФ завозят через третьи страны. Однако в случае принятия Конгрессом США пакета «адских санкций» или зеркальных мер со стороны ЕС этот канал поставки будет перекрыт, что повлечет за собой острый дефицит наличных долларов и евро и заставит Центробанк РФ ограничить их продажу.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне массово забирают деньги из банков. Отток наличных средств из российской банковской системы длится седьмой месяц подряд, а за первые две недели августа объем наличных денег в обороте вырос еще на 286,4 млрд рублей.